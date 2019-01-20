Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Geriledi

Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Geriledi

1 saat önce

– Kripto para birimleri ve piyasalarına yönelik çeşitli ülkelerden gelen yaptırım haberlerine paralel olarak piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi geriledi.

Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Geriledi, System.String[]
– Kripto para birimleri ve piyasalarına yönelik çeşitli ülkelerden gelen yaptırım haberlerine paralel olarak piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi geriledi.

Şili, Nisan ayında ülke genelinde kripto para birimleri gelirlerinin vergilendirileceğini duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin gelir otoritesi kripto varlıkların yıllık gelir vergisi uygulaması kapsamında vergilendirileceğini duyururken, söz konusu verginin henüz hangi oranda uygulanacağının belirlenmediği belirtildi. Kripto para birimlerini "soyut varlıklar" olarak tanımlayarak 2018 yılında Katma Değer Vergisi (KDV) tanımından çıkaran Şili'de söz konusu kripto varlıklar gelir vergisinin kripto para birimleri alım satımı yapan kişiler üzerinde uygulanacağını belirten gelir otoritesi yetkilisi Fernando Barraza, kripto varlıklarla işlem yapan herkesin söz konusu girişimlerini otoritelere bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Gelişmelerin ardından piyasada görülen genel düşüş eğilimine rağmen, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.08 artışla 3,732 dolara yükseldi ve 65 milyar 284 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.01 ve yüzde 1.37 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Litecoin artarken, en büyük 100 kripto para birimindeki düşüşe yüzde 5.37 ile 50'nci sıradaki Stratis öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 124 milyar 318 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 15 milyar 560 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.08

7.Tether yüzde 0.01

8.Litecoin yüzde 1.37 artarken

2.Ripple yüzde 0.05

3. Ethereum yüzde 0.20

4.Bitcoin Cash yüzde 0.46

5.EOS yüzde 1.59

6.Stellar yüzde 1.06

9.TRON yüzde 1.28

10.Bitcoin SV yüzde 0.25 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:05 Kaynak: DHA

Şili, Ekonomi
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