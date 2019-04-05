Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Yükseldi, Bitcoin 5 Bin Doların Üzerinde

Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Yükseldi, Bitcoin 5 Bin Doların Üzerinde

20 dakika önce

– Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü başlayan dalgalanmaların etkisiyle Cuma günü 5 bin dolar düzeyinin altına gerileyen piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.22 artışla yeniden 5 bin doların üzerine çıkarken, en büyük 10'dan da yedisi yükseldi.

Kriptopara – En Büyük 10'dan Yedisi Yükseldi, Bitcoin 5 Bin Doların Üzerinde, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü başlayan dalgalanmaların etkisiyle Cuma günü 5 bin dolar düzeyinin altına gerileyen piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.22 artışla yeniden 5 bin doların üzerine çıkarken, en büyük 10'dan da yedisi yükseldi.

Toplam 2,150 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.22 artışla 5,006 dolara yükseldi ve 88 milyar 265 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.3'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.82, yüzde 0.33 ve yüzde 0.12 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Binance Coin ve Tether düşerken, yüzde 7.40 ile de en çok Ripple değer kazandı. Avrupa Komisyonu'nun geçen hafta uygulamay koyduğu yeni blockchain girişiminde Ripple'ın "kritik bir ortak" olduğu yönündeki açıklamaların ardından şirket, Birleşik Krallık merkezli RationalFX ile yaptığı anlaşmada RippleNet ödeme sistemlerini şirketin hizmetine sundu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 74'ü arttı ve artışa son 24 saatte yüzde 48.58 ile 50'nci sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasadaki olumlu seyrin ve tepki alımlarının etkisiyle piyasa hacmi 175 milyar 567 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 61 milyar 361 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.22

2. Ethereum yüzde 1.73

3.Ripple yüzde 7.40

4.Litecoin yüzde 2.28

6.EOS yüzde 1.72

8.Stellar yüzde 3.43

9.Cardano yüzde 2.01 artarken

5.Bitcoin Cash yüzde 1.82

7.Binance Coin yüzde 0.33

10.Tether yüzde 0.12 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:20 Kaynak: DHA

Ekonomi
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