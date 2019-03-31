Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 100'den 63'ü Yükseldi

Kriptopara – En Büyük 100'den 63'ü Yükseldi

13 dakika önce

– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in Cumartesi günü yılın rekor düzeyi olan 4,229 dolara yükselmesinin ardından piyasada görülen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 63'ü yükseldi.

Kriptopara – En Büyük 100'den 63'ü Yükseldi, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in Cumartesi günü yılın rekor düzeyi olan 4,229 dolara yükselmesinin ardından piyasada görülen artış eğilimi devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 63'ü yükseldi.

Toplam 2,136 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.34 artışla 4,107 dolara yükseldi ve 72 milyar 376 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.2'sini oluşturdu.

Bitcoin'de görülen artış eğilimine paralel olarak Bitcoin günlük işlem hacmi, ağırlıklı olarak altcoinlerin güvenliklerini artırmak için kullandığı mainnet VeriBlock'un kapanmasının ardından Bitcoin günlük işlem hacminde 4 Ocak 2018'den bu yana görülmeyen düzeye ulaşıldı. Mart ayında başlayan artış eğilimine bağlı olarak Bitcoin günlük işlem hacmi istikrarlı bir şekilde yükselmeye başladı ve 27 Mart'ta 383 bin 37'ye ulaştı.

Söz konusu artış eğilimine bağlı olarak en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 63'ü yükseldi ve yüzde 45.82 ile artışa 96'ncı sıradaki TTC Protocol öncülük etti. Genel artışa rağmen en büyük 10'dan son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 3.87 ve yüzde 0.58 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Cardano yükseldi.

Bitcoin'de artışa paralel olarak piyasa hacmi 144 milyar 224 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 931 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.34

7.Binance Coin yüzde 3.87

10.Cardano yüzde 0.58 yükselirken

2. Ethereum yüzde 0.21

3.Ripple yüzde 0.97

4.EOS yüzde 0.53

5.Litecoin yüzde 0.39

6.Bitcoin Cash yüzde 0.42

8.Stellar yüzde 0.42

9.Tether yüzde 0.26 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:42 Kaynak: DHA

Ekonomi
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