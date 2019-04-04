Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 100'den 66'sı Düştü

Kriptopara – En Büyük 100'den 66'sı Düştü

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 66'sı düştü.

Kriptopara – En Büyük 100'den 66'sı Düştü, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 66'sı düştü.

toplam 17,385 adet piyasada işlem gören 2,147 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle görülen düşüş, Bitcoin'de etkili olmadı ve piyasanın en yüksek hacimli birimi son 24 saatte yüzde 0.12 artışla 5,027 dolardan işlem gördü. Bitcoin, 88 milyar 620 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 6.40 ve yüzde 1.02 yükselirken, en büyük 100'den de 66'sı geriledi ve söz konusu düşüşe yüzde 22.52 ile 60'ıncı sıradaki Maximine Coin öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmaya bağlı olarak piyasa hacmi 174 milyar 16 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 79 milyar 782 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.12

4.Bitcoin Cash yüzde 6.40

5.Litecoin yüzde 1.02 yükseldi

2. Ethereum yüzde 4.15

3.Ripple yüzde 5.53

6.EOS yüzde 0.69

7.Binance Coin yüzde 3.36

8.Stellar yüzde 3.82

9.Cardano yüzde 3.82

10.Tether yüzde 0.34 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:07 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 100'den 66'sı Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]