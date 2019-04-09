Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 100'den 73'ü Düştü

Kriptopara – En Büyük 100'den 73'ü Düştü

1 saat önce

– Çin'in ülke genelinde kripto para madenciliğini yasaklayacağına ilişkin haberlerin ardından piyasada görülen dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en büyük 100'den 73'ü geriledi.

Kriptopara – En Büyük 100'den 73'ü Düştü, System.String[]
Çin'in ülke genelinde kripto para madenciliğini yasaklayacağına ilişkin haberlerin ardından piyasada görülen dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte en büyük 100'den 73'ü geriledi.

Toplam 2,157 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.40 düşüşle 5,201 dolara geriledi ve 91 milyar 743 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 73'ü düşerken, söz konusu düşüş eğilimine yüzde 27.10 ile 99'uncu sıradaki VestChain öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 1.33 ve yüzde 0.06 ile yalnızca EOS ve Tether yükseldi.

Gün boyu 180 milyar dolar düzeylerinin yakınlarında hareket eden piyasa hacmi, 179 milyar 773 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 53 milyar 760 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.40

2. Ethereum yüzde 0.80

3.Ripple yüzde 1.71

4.Litecoin yüzde 1.96

5.Bitcoin Cash yüzde 3.39

7.Binance Coin yüzde 0.61

8.Stellar yüzde 2.83

9.Cardano yüzde 2.73 düşerken

6.EOS yüzde 1.33

10.Tether yüzde 0.06 yükseldi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:57 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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