Kriptopara – En Büyük 100'den 82'si Düştü

– Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yapılan siber saldırılar devam ederken, piyasadaki aşağı yönlü eğilim sebebiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 82'si geriledi.

– Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yapılan siber saldırılar devam ederken, piyasadaki aşağı yönlü eğilim sebebiyle en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 82'si geriledi.



İtalya'da mahkeme, İtalyan merkezli kripto para birimleri borsası Bitgrail'in kurucusu Fransesco Firano'nun, borsaya geçen yıl düzenlenen ve 170 milyon dolar değerindeki kripto para biriminin çalınmasıyla sonuçlanan saldırıdan sorumlu olduğu kararını verdi. Firano'nun "müşterilerine kaybolan varlıklarını iade etmesi" talep edilirken, söz konusu saldırıdan etkilenen kişilerin yayınladığı belgelere göre, 21 Ocak tarihli mahkeme kararı Firano'nun kişisel varlıklarına el konulmasına karar verdi. Şu ana kadar aralarında lüks araçların da yer aldığı 1 milyon dolar değerinde varlık ele geçirilirken, Bitgrail hesaplarındaki milyon dolarlık varlıklar da mahkemenin atadığı mütevelli heyetinin yönetimindeki hesaplara taşındı.



Söz konusu olayda mahkeme, Firano'nun Bitgrail kullanıcılarının kişisel anahtarlarına ilişkin güvenlik sorunlarını doğru yönetemediğini ve borsadan izinsiz para çekimi için herhangi bir önlem almadığını belirtti.



Kripto para birimleri piyasaları borsalarındaki gelişmelerin yanında ayrıca İtalya kripto para birimleri sektörüne yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. İtalya'da kripto para birimleri yaptırımlarına ilişkin ilk yasa tasarısı taslağı Parlamento'ya sunuldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, söz konusu yasa tasarısı kripto para birimleri sektöründe yaygın olarak kullanılan "akıllı sözleşme" ve "dağıtılmış defter teknolojisi" gibi ifadeleri yasal olarak tanıtıyor.



Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü görülen düşüş eğilimi devam ediyor. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.56 düşüşle 3,432 dolara indi ve 60 milyar 84 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.6'sını oluşturdu.



Toplam 2,120 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte yüzde 0.23 ile yükselen tek kripto para birimi olan Tether ayrıca, EOS ve Bitcoin Cash'i geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi.



En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 82'si geriledi. Piyasadaki düşüşe yüzde 10.05 ile 77'nci sıradaki Mixin öncülük ederken, artan kripto para birimleri arasından ise yüzde 6.082,75 ile en çok 37'nci sıradaki empowrt coin yükseldi.



Piyasadaki dalgalanmalara paralel olarak piyasa hacmi 112 milyar 41 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 20 milyar 178 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 1.56



2.Ripple yüzde 3.12



3.Ethereum yüzde 3.62



5.EOS yüzde 3.88



6.Bitcoin Cash yüzde 3.38



7.Litecoin yüzde 1.84



8.TRON yüzde 2.90



9.Stellar yüzde 6.94



10.Bitcoin SV yüzde 5.78 düşerken



4.Tether yüzde 0.23 arttı. - İstanbul

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