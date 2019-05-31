Son Dakika Haberleri: KRİPTOPARA – En büyük 100'den 89'u düştü
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KRİPTOPARA – En büyük 100'den 89'u düştü

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasalarında Bitcoin'in 9 bin dolar düzeyini görmesinin ardından görülen düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 89'u düştü.

KRİPTOPARA – En büyük 100'den 89'u düştü, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarında Bitcoin'in 9 bin dolar düzeyini görmesinin ardından görülen düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 89'u düştü.
CryptoDaily'de yer alan bir haberde, Bitcoin'in ağırlıklı olarak dolarla işlem görmesi ve çoğu stablecoin fiyatının dolara sabit olması sebebiyle Bitcoin'de görülen söz konusu düşüşü dolardaki güçlü seyrin desteklediği belirtildi.
Bitcoin'deki düşüş eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi son 24 saatte yüzde 3.65 düşüşle 8,414 dolara geriledi ve 149 milyar 223 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56'sını oluşturdu.
Toplam 2,213 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 89'unda görüle düşüşe son 24 saatte yüzde 15.42 ile 29'uncu sıradaki Chainlink öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 9.96 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.
Piyasada son 24 saatte görülen düşüşe rağmen gün içinde altcoinlerdeki hareketlenmelerle hafif toparlanan piyasa hacmi, 266 milyar 270 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 105 milyar 467 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 3.65
Ethereum yüzde 8.14
Ripple yüzde 7.20
Bitcoin Cash yüzde 7.75
EOS yüzde 3.04
Litecoin yüzde 6.13
Binance Coin yüzde 5.04
Bitcoin SV yüzde 9.96
Tether yüzde 0.03
Stellar yüzde 7.76 düştü. (Grafik)
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:51 Kaynak: DHA
Ekonomi
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