Kriptopara – En Büyük 100'den 932ü Geriledi, Bitcoin 5,0058 Dolarda

– Uluslararası Para Fonu
(IMF) Başkanı Christine Lagarde
'nin kripto para birimlerinin finansal sistemi sarstığı ve bu sebeple söz konusu piyasalara daha fazla yaptırım uygulanması gerektiği açıklamasının ardından son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 93'ü geriledi, Bitcoin 5,058 dolar düzeyine indi.
Lagarde, dijital para birimleri gibi dağıtılmış finansal teknolojilerinin bankacılık sistemini "sarstığını" ve bu sebeple daha yakından izlenmeleri gerektiğini belirtti:
"Kripto para, dijital varlık veya her ne şekilde adlandırılıyorsa, dağıtılmış defter teknolojisi açık bir şekilde sistemi sarsıyor. Sistemi bu denli sarsarak gereken istikrarı kaybettirecek bir yenilik istemeyiz."
Lagarde'nin açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.77 düşüşle 5,058 dolara geriledi ve 89 milyar 224 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.2'sini oluşturdu. Bitcoin'deki söz konusu dalgalanmayla ilgili medyada yer alan analizlerde, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin 5,000 dolar üzerindeki seyrini koruduğu sürece boğa hareketinin devam edeceği öngörüsü yapıldı.
Toplam 2,165 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.08 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 12.16 ile en çok düşüş Bitcoin Cash'de görüldü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 93'ü gerilerken, piyasadaki düşüş eğilimine yüzde 17.80 ile 46'ncı sıradaki IOST öncülük etti.
Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki genel düşüşün etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 6.4 düşüşle 171 milyar 251 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 61 milyar 238 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 3.77
2. Ethereum
yüzde 8.75
3.Ripple yüzde 7.07
4.EOS yüzde 9.30
5.Litecoin yüzde 11.16
6.Bitcoin Cash yüzde 12.26
7.Binance Coin yüzde 7.81
9.Stellar yüzde 9.14
10.Cardano yüzde 7.90 düşerken
8.Tether yüzde 0.08 yükseldi. - İstanbul