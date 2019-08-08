Son Dakika Haberleri: KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnız Binance Coin yükseldi
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KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnız Binance Coin yükseldi

9 dakika önce

Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık gelişmeler sürerken, piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 7.

KRİPTOPARA – En büyüklerden yalnız Binance Coin yükseldi, System.String[]
Kripto para birimleri piyasalarındaki karışık gelişmeler sürerken, piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 7.58 ile yalnızca, bugün yeni IEO (Initial Exchange Offering - bir token projesi ile bir kripto borsası ile yönetilen yeni nesil bir fon toplama yöntemi) projesi Perlin'i tanıtan Binance Coin yükseldi.
Piyasadaki karışık seyrin yanında Commerzbank, sürücüsüz kamyonlar için blockchain temelli bir ödeme sistemi oluşturduğunu duyurdu. Commerzbak'ın Daimler Trucks ile birlikte oluşturduğu proje kapsamında sistemin "tamamen otomatikleştirilmiş ödemeler" üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Şirketlerden Perşembe günü yapılan açıklamada söz konusu sistemin, Commerzbank'ın blockchaine euro koyduğu, ödeme için Daimler Trucks'a göndererek denendiği ve başarılı sonuç verdiği vurgulandı.
Toplam 2,432 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.95 düşüşle 11 bin 800 dolara geriledi ve 210 milyar 817 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 7.58 ile yalnızca Binance Coin yükselirken, en büyük 100'den de son 24 saatte 81'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 22.71 ile 89'uncu sıradaki U Network öncülük etti.
Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 306 milyar 309 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 60 milyar 827 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);
1.Bitcoin yüzde 0.95
2.Ethereum yüzde 1.93
3.Ripple yüzde 1.47
4.Bitcoin Cash yüzde 2.05
5.Litecoin yüzde 3.64
7.Tether yüzde 0.09
8.EO yüzde 2.01
9.Bitcoin SV yüzde 3.98
10.Monero yüzde 0.68 düşerken
6.Binance Coin yüzde 7.58 yükseldi. (Grafik)


Commerzbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:12 Kaynak: DHA
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