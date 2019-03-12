Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Genel Düşüşün Etkisiyle En Büyük 100'den 75'i Düştü

Kriptopara – Genel Düşüşün Etkisiyle En Büyük 100'den 75'i Düştü

1 saat önce

– Bitcoin'de bir süredir devam eden artış eğiliminin, çeşitli gelişmelerin ardından yerini düşüşe bırakmasıyla piyasada genel bir düşüş görülürken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 75'i geriledi.

Kriptopara – Genel Düşüşün Etkisiyle En Büyük 100'den 75'i Düştü, System.String[]
– Bitcoin'de bir süredir devam eden artış eğiliminin, çeşitli gelişmelerin ardından yerini düşüşe bırakmasıyla piyasada genel bir düşüş görülürken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 75'i geriledi.

Bitcoin fiyatında son dönemde görülen düşüş ve artış hareketleri, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin söz konusu gerilemenin ardından 4 bin dolar düzeyinde dengelenebileceğine işaret ederken, Salı sabah saatlerinde görülen düşüşten piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi de etkilendi. Yatırımcılar, kısa dönemde Bitcoin fiyatının 1,850 dolar düzeyine yeniden inebileceği öngörüsünü yaparken, sene başında yapılan öngörüler ise Bitcoin'in 4 bin dolarda dengeleneceğini öne sürmüştü.

Dünyanın önde gelen varlık yönetimi şirketi Fidelity'nin Bitcoin emanet hizmetini duyurmasının ardından olası bir kurumsal kripto para platformu oluşturacağına ilişkin iddiaların, Bitcoin fiyatını yeniden yükseltmesi bekleniyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.46 düşüşle 3,878 dolara geriledi ve 68 milyar 191 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8'ini oluşturdu.

Toplam 16,263 adet piyasada işlem gören 2,103 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki genel düşüşe yüzde 4.0 ile Litecoin öncülük ederken, en büyük 100'de gerileyen 75 kripto para birimi arasından da yüzde 22.07 ile en çok 61'inci sıradaki Aurora değer kaybetti.

Genel düşüş eğilimine rağmen piyasa hacmi 130 milyar dolar üzerindeki seyrini korudu ve 131 milyar 747 milyon dolar oldu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 30 milyar 811 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.46

Ethereum yüzde 3.10

Ripple yüzde 1.11

Litecoin yüzde 4.0

- EOS yüzde 3.38

Bitcoin Cash yüzde 1.98

Binance Coin yüzde 0.65

Tether yüzde 0.16

Stellar yüzde 2.58

TRON yüzde 3.04 düştü. (Grafik) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:46 Kaynak: DHA

Sabah, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Fair Haven Kentinin Yeni Belediye Başkanı Afrika Süt Keçisi Oldu Usta Şair İsmet Özel, Kalp Krizi Geçirdi

Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 10:49:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriptopara – Genel Düşüşün Etkisiyle En Büyük 100'den 75'i Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]