Kriptopara – Kripto Para Adaptasyonunun Hızlanmasıyla En Büyük 10'dan Yedisi Arttı

– Bitcoin ve Ethereum'un ABD merkezli hisse senedi piyasası Nasdaq'ta listelenmesiyle kripto para birimleri adaptasyonu devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi yükseldi.

– Bitcoin ve Ethereum'un ABD merkezli hisse senedi piyasası Nasdaq'ta listelenmesiyle kripto para birimleri adaptasyonu devam ederken, son 24 saatte en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi yükseldi.



Bitcoin ve Ethereum Likidite Endekslerini, Yeni Zelanda merkezli blockchain veri ve araştırma şirketi Brave New Coin (BNC) oluştururken, şirketten yapılan açıklamada Ripple endeksinin de son aşamalarına gelindiği belirtildi. Endekslerde kullanılan metodolojinin, piyasada kripto para birimleri kapsamında yaygın bir endişe olan kripto paraların fiyatlandırılmasındaki şeffaflık ilkesini de göz önüne aldığı vurgulandı ve Nasdaq'ın söz konusu girişiminin kripto para birimlerini Wall Street'teki geleneksel borsa yatırımcılarına dah iyi tanıtabileceği öngörüldü.



Nasdaq'tan gelen haberlerin ardından piyasanın en yüksek hacimli iki kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum son 24 saatte sırasıyla yüzde 0.36 ve yüzde 0.37 artışla 3,871 ve 138,25 dolara yükseldi. Bitcoin ayrıca, 67 milyar 996 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.1'ini oluşturdu.



Toplam 16,096 adet piyasada işlem gören 2,093 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.72, yüzde 1.09 ve yüzde 0.01 ile sırasıyla yalnızca Ripple, Stellar ve TRON düştü. En büyük 100'de de karışık bir seyir gözlemlenirken, son 24 saatte 54'ü yükseldi ve yüzde 28.34 ile en çok artış 60'ıncı sıradaki ABBC Coin'de görüldü.



Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 130 milyar dolar düzeyini korudu ve Perşembe sabah saatlerinde 130 milyar 579 milyon dolar oldu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 27 milyar 880 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.36



2.Ethereum yüzde 0.37



4.EOS yüzde 2.46



5.Litecoin yüzde 1.16



6.Bitcoin Cash yüzde 0.42



7. Tether yüzde 0.30



10.Binance Coin yüzde 1.62 artarken



3.Ripple yüzde 0.72



8.Stellar yüzde 1.09



9.TRON yüzde 0.01 düştü. - İstanbul

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