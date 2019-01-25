Kriptopara – Piyasa Hacmi 120 Dolar Düzeyinde

– Kripto para birimleri adaptasyonu küresel çapta artarken, piyasa hacmi 120 milyar dolar bandında tutunuyor.

– Kripto para birimleri adaptasyonu küresel çapta artarken, piyasa hacmi 120 milyar dolar bandında tutunuyor.



Polonya'nın finansal gözetim otoritesi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), ülke genelinde ödeme sağlayıcı servisi olarak hizmet veren iki kripto para birimi startup'ına lisans verdi. Coinquista ve Bitclude ismindeki şirketlerin, dijital varlık borsa platformu ve kripto para birimleri cüzdanları dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimleri alanında hizmet verdiği belirtilirken, söz konusu şirketlerin Polonya genelinde nakit para yatırma ve para çekme gibi çeşitli hizmetler sağlayacağı söylendi.



Avrupa'dan gelen haberlerin etkisiyle 62 milyar 969 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.69 artışla 3,598 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 52.4'ünü oluşturdu.



Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.35 ile yalnızca Stellar gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 21'i geriledi. En büyük 100'deki artış eğilimine yüzde 10.98 ile 52'nci sıradaki Pundi X öncülük etti.



Piyasada hafta boyunca görülen dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 120 milyar 220 milyon dolar düzeyinde tutunurken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 14 milyar 471 milyon dolar olarak hesaplandı.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):



1.Bitcoin yüzde 0.69



2.Ripple yüzde 0.71



3. Ethereum yüzde 0.68



4.Bitcoin Cash yüzde 0.18



5.EOS yüzde 1.17



6.Tether yüzde 0.25



7.Litecoin yüzde 4.28



9.TRON yüzde 1.84



10.Bitcoin SV yüzde 0.77 artarken



8.Stellar yüzde 0.35 düştü. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti