Kriptopara – Piyasa Hacmi 125 Milyar Doların Üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğilimi, Bitcoin'in 2019 yılında yeni rekor düzeyine yükseleceği öngörülerinin etkisiyle devam ederken, piyasa hacmi 125 milyar doların üzerine çıktı.

– Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğilimi, Bitcoin'in 2019 yılında yeni rekor düzeyine yükseleceği öngörülerinin etkisiyle devam ederken, piyasa hacmi 125 milyar doların üzerine çıktı.



Japonya merkezli kripto para birimi borsası CEO'su Mike Kayamori, Bloomberg ile söyleşisinde, 2018'in çoğunluğunda kripto para birimleri piyasalarında etkili olan düşüş eğiliminin, piyasada yeni bir gelişme olmaması sebebiyle oluştuğunu belirtirken, 2019'da özellikle Japonya'da kripto para birimlerine ilişkin regülasyonların artmasıyla Bitcoin'in yeni rekor düzeyine ulaşacağına inandığını söyledi. Japonya yerel basını, geçen haftalarda Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın ICO'ları (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halk Arzı) regüle etmeyi planladığını duyurmuştu.



Açıklamalara paralel olarak, kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.80'lik bir artışla 3,874 dolara yükseldi ve 67 milyar 543 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.6'sını oluşturdu.



Toplam 2,072 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın e yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.93, yüzde 0.66, yüzde 0.20 ve yüzde 0.12 ile sırasıyla yalnızca STATIS EURS, Factom, TrueUSD ve USD Coin düşerken, piyasadaki artış eğilimine yüzde 89.36 ile 68'inci sıradaki MonaCoin öncülük etti.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 37.80 ile en çok yükselen kripto para birimi Bitcoin Cash, 2 milyar 140 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak altıncı sıraya yükseldi.



Piyasadaki artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi dün sabah saatlerine göre 13 milyar dolara denk gelen yüzde 11.5'lik bir artışla 126 milyar 121 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20 milyar 341 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;



Bitcoin yüzde 9.80



Ripple yüzde 14.10,



Ethereum yüzde 12.39



EOS yüzde 11.60,



Stellar yüzde 12.17,



Bitcoin Cash yüzde 37.80,



Tether yüzde 0.42,



Litecoin yüzde 7.16,



Bitcoin SV yüzde 12.51



TRON yüzde 18.94 arttı. - İstanbul

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