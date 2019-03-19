Kriptopara – Piyasa Hacmi 140 Milyar Dolara Yükseldi

– Kripto para birimleri fiyatlarındaki durgun seyre rağmen piyasadaki işlem hacmindeki artış, artan kripto para adaptasyonu ve kripto para birimlerine ilişkin yapılan öngörülerin ardından piyasada yeniden artış etkili oldu ve piyasa hacmi 140 milyar dolara yükseldi.

– Kripto para birimleri fiyatlarındaki durgun seyre rağmen piyasadaki işlem hacmindeki artış, artan kripto para adaptasyonu ve kripto para birimlerine ilişkin yapılan öngörülerin ardından piyasada yeniden artış etkili oldu ve piyasa hacmi 140 milyar dolara yükseldi.



Piyasanın belirleyicisi Bitcoin'in, piyasada uzun bir süredir etkili olan ayı hareketinin ardından 16 Mart'ta 4 bin dolar düzeyine ulaşmasının ardından altcoinlerde de değer artışları görülmüş ve piyasadaki genel işlem hacmi artmıştı. Yaklaşık 15 ay süren düşüş eğiliminin ardından ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın JPM Coin ismiyle kendi kripto para birimini piyasaya süreceği haberinin etkisiyle birçok şirket kripto para hizmetlerini uygulamaya geçirmişti. Söz konusu adaptasyonlar kapsamında Salı günü İsviçre'nin öncü elektronik perakende şirketi Digitec sistemine kripto para ödemelerini entegre etti ve söz konusu gelişmenin, kripto para birimleri kullanımının bölgedeki adaptasyonunu arttıracağı öngörüldü.



Digitec gibi kripto para sektöründeki yeniliklere paralel olarak kripto para ekosisteminde Pomp olarak da bilinen Morgan Creek Digital ortak kurucusu Anthony Pomliano kripto para birimlerinin "gelecek 10 yılda alternatif varlık yönetiminin en hızlı büyüyen sektörü" olma yolunda olduğunu söyledi. Pomp ayrıca, çeşitli kripto varlıklarına yapılan direk yatırımlar sebebiyle yatırım şirketlerinin blockchain ve kripto şirketlerini satın almaya yöneleceğini vurguladı.



Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.91 artışla 4,056 dolara yükseldi ve 71 milyar 387 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.



Toplam 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 68'i yükselirken, en büyük 10'daki artış eğilimine yüzde 5.14 ile Stellar öncülük etti ve yüzde 0.17 ile yalnızca TRON düştü.



Piyasadaki olumlu görünüme paralel olarak piyasa hacmi 140 milyar 389 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 27 milyar 886 milyon dolar oldu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 0.91



2.Ethereum yüzde 0.77



3.Ripple yüzde 0.69



4.Litecoin yüzde 0.82



5.EOS yüzde 0.78



6.Bitcoin Cash yüzde 0.13



7.Binance Coin yüzde 2.03



8.Stellar yüzde 5.14



9.Tether yüzde 0.64 yükselirken



10.TRON yüzde 0.17 düştü. (Grafik) - İstanbul

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