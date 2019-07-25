KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 275 milyar doların üzerine çıktı

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin'in 10 bin 19 dolarla yeniden 10 bin doları görmesinin etkisiyle piyasada etkili olan artış eğilimiin ardından piyasa hacmi 276 milyar 382 milyon dolarla 275 milyar doların üzerine çıktı.Toplam 2,380 adet kripto para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.27 artışla 10 bin 19 dolara yükseldi ve 178 milyar 71 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.7'sini oluşturdu.En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 78'si yükseldi ve yüzde 13.52 ile en çok 94'üncü sıradaki Nexo yükseldi. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.17 ile yalnızca Bitcoin SV düştü.Bitcoin'deki artışa paralel olarak piyasa hacmi 276 milyar 382 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 60 milyar 326 milyon dolar olarak hesaplandı.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimleri sıralamadaki yerini gösteriyor):1.Bitcoin yüzde 2.272.Ethereum yüzde 4.903.Ripple yüzde 1.784.Litecoin yüzde 2.445.Bitcoin Cash yüzde 2.866.Binance Coin yüzde 1.427.EOS yüzde 5.348.Tether yüzde 0.4710.Stellar yüzde 1.73 yükselirken9.Bitcoin SV yüzde 0.17 düştü.