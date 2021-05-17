KRİPTOPARA-Piyasa hacmi yeniden 2.0 trilyon doların altında

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen yoğun satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 43,000 dolara, tüm piyasaların toplam hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

Tesla CEO'su Elon Musk, 13 Mayıs tarihli Twitter mesajında, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" dedi.