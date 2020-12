Kristal Elma'dan Beşiktaş Belediyesi'ne 4 ödül - Son Dakika

Covid-19 tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen Kristal Elma yarışmasında Beşiktaş Belediyesi'ne 4 ödül verildi. Beşiktaş Belediyesi, Kristal Elma'da Dijital & Sosyal Medya & Aktivasyon - Mobil Teknolojilerin Yaratıcı Kullanımı – Hizmet kategorisinde bronz ödülü kazandı.

Kristal Elma yarışmasında Dijital & Sosyal Medya & Aktivasyon - Mobil Teknolojilerin Yaratıcı Kullanımı – Hizmet kategorisinde bronz ödül kazanan Beşiktaş Belediyesi, 'Akıldan çıkmaz yol' projesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü anısına Dolmabahçe Caddesi'nde yer alan Atatürk fotoğraflarını 'Navigasyon sergisi'nde sergilemişti.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ OKUDUN MU?" KAMPANYASINA 3 ÖDÜL

Kadına şiddetin artışıyla birlikte kadın haklarının korunması ve şiddete karşı yaptırımların uygulanması talebi, İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getirdi. Beşiktaş Belediyesi, farkındalığı artırmak amacıyla konuyu semtin dört bir yanındaki açık hava mecralarına taşıdı. Tüm billboardlardan vatandaşlara "İstanbul Sözleşmesini okudun mu?" diye seslendi.

Billboard ve panolara yerleştirilen QR kodlarla insanların İstanbul Sözleşmesi'ne kısa sürede ulaşıp okumaları sağlandı. Proje, Kristal Elma ödül töreninde Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde 1 bronz ödül, Açıkhava kategorisinde Poster, Billboard-Kurumsal İmaj ve Toplumsal Sorumluluk ile Etkileşimli ve Dijital Açıkhava kategorilerinde 2 bronz ödülle kazandı.

RIZA AKPOLAT: HER ADIMDA KADINLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İstanbul Sözleşmesi farkındalık kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Her adımda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlar için şiddetsiz bir hayatı güvence altına alan ve dünyanın her yerinden kadınların çabalarıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, burada, bizim kentimizde imzalandı. Bu sözleşmenin tartışmaya açılması üzerine sözleşmeyle ilgili yaratılmak istenen gerçek dışı algıya karşı tüm komşularımızın ve vatandaşlarımızın bilgilenmesi için Beşiktaş'ı sözleşmeye kolayca ulaşmalarını sağlayacak afişlerle donattık. Bu sayede sadece Beşiktaş'ta değil İstanbul ve hatta Türkiye çapında önemli bir bilinç yarattık. Bu kampanyamızın ödüllendirilmesi bizim için bir gurur vesilesi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılması yerine tam uygulanması konusunda farkındalık yaratmaya ve her adımda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Çağdaş Yıldız da kampanya hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etti: "Beşiktaş, İstanbul'un gün içerisinde nüfus bakımından en yoğun olan ilçelerinden biri. Dolayısıyla herkese yönelik direkt bir mesajla konuya dikkat çekmek ve sözleşmeye kolayca erişilmesini sağlamak istedik. Dijital mecralardaki yansımalara göre son 1 hafta içinde 10 milyonun üzerinde görüntülenme gerçekleşti. Bu konudaki farkındalık çalışmalarımız devam edecek."