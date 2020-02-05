Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan gerginlik açıklaması (2) - Son Dakika

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Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan gerginlik açıklaması (2)
6 saat önce
İş Eskişehir Şubesi Başkanı Erdal Akyazı, sendikanın yönetimi tarafından görevden alınmasının ardından, avukatı aracılığıyla yürütmeyi durdurma talebinde bulunarak İstanbul Anadolu Adliyesi 28'inci İş Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:41 Kaynak: DHA
İş Eskişehir Şubesi Başkanı Erdal Akyazı, sendikanın yönetimi tarafından görevden alınmasının ardından, avukatı aracılığıyla yürütmeyi durdurma talebinde bulunarak İstanbul Anadolu Adliyesi 28'inci İş Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkeme, Erdal Aktazı'yı haklı görerek görevden el çektirilmesi kararının durdurulmasına karar verdi. Kararı sosyal medyadaki hesabından duyuran Erdal Akyazı altına da "Hukuk kararını verdi. Bütün taleplerimizi kabul etti. Göreve iade ve yönetim kurulu kararının durdurulmasına karar verdi. Bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Ne demiştik, doğrunun söyleyecek sözü bitmez" diye yazdı.
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