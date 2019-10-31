Son Dakika Haberleri: Kristal, İspanya yatırımı ile ihracatta atağa geçti
Son Dakika Ekonomi Kristal, İspanya yatırımı ile ihracatta atağa geçti

Kristal, İspanya yatırımı ile ihracatta atağa geçti

1 saat önce

Kristal, geçen sene İspanya'da kurduğu 'Aceites Kristal' şirketi ile ihracatını hızlandırdı.

Kristal, İspanya yatırımı ile ihracatta atağa geçti, System.String[]

Kristal, geçen sene İspanya'da kurduğu 'Aceites Kristal' şirketi ile ihracatını hızlandırdı. Üretimle ihracatı %10 artan şirket, bu oranı iki yılda %50'ye çıkarmak istiyor.

İspanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:12 
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