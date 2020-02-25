Kristal Türkiye İstanbul ofisi açıldı - Son Dakika
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Kristal Türkiye İstanbul ofisi açıldı

7 saat önce

Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Kristal Türkiye, İstanbul merkez ofisinin açılışını geçtiğimiz gün franchise ofislerinin sahibi olan gayrimenkul danışmanlarının katılımı ile Bebek'te gerçekleştirdi.

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Gayrimenkul danışmanlığı şirketi Kristal Türkiye, İstanbul merkez ofisinin açılışını geçtiğimiz gün franchise ofislerinin sahibi olan gayrimenkul danışmanlarının katılımı ile Bebek'te gerçekleştirdi.


Portföyündeki 1 milyar 500 milyon TL'lik yatırımı ile gayrimenkul yatırımcısına karlılık sunma vizyonuyla faaliyet gösteren Kristal Türkiye, İstanbul merkez ofisini Bebek'te hizmete aldı. Şirketin Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Arazi yatırımı ile gayrimenkul girişimcisinin ve yatırımcısının sermayesini ve karlılığını büyütmeye devam edeceğiz. Kristal Türkiye olarak İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Ankara, Kütahya, Denizli öncelikli olmak üzere devlet projelerinin bulunduğu tüm bölgelerde emlak ve arazi yatırımlarımız bulunuyor. Portföyümüz öz kaynaklarımız ile sağlandığı için yabancı yatırımcıya da güven veriyoruz" dedi.


"'İsim hakkı' adı altında kazancı yurtdışına göndermiyoruz"


isim hakkı alarak Türkiye'ye getirilen gayrimenkul danışmanlığı markalarının franchise ofislerinin gayrimenkulden kazançlarını yüksek oranda merkez ofise 'isim hakkı-marka bedeli' olarak ödeme durumunda kaldıklarına dikkat çeken Mustafa Emrah Özdemir, Kristal Türkiye ile ülke içerisinde kazanılan paranın, ülke içerisinde kaldığına, marka bedeli olarak yurtdışına gitmediğini ve bu sürecin girişimci ve danışan için 'sürdürülebilir öz kazanç' sağladığını kaydetti. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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