Son Dakika Haberleri: Kristaps Porzingis, Mavericks'e Takas Oldu

Kristaps Porzingis, Mavericks'e Takas Oldu

38 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı Kristaps Porzingis, New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e geçti.

Kristaps Porzingis, Mavericks'e Takas Oldu, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı Kristaps Porzingis, New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e geçti.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında onaylanan takasın ardından Kristaps Porzingis, Tim Hardaway, Trey Burke ve Courtney Lee Dallas Mavericks'e geçerken, Dennis Smith, DeAndre Jordan, Wesley Matthews ve gelecek sezonlara ait iki adet 1. tur draft hakkı ise New York Knicks'in oldu.

Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir parkelerden uzak kalan ve takasın en dikkat çeken oyuncusu olan 23 yaşındaki Porzingis, kariyerinde 17,8 sayı ve 7,1 ribaunt ortalaması yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Spor
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