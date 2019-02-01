Kristaps Porzingis, Mavericks'e Takas Oldu
38 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı Kristaps Porzingis, New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e geçti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 7 oyuncunun takım değiştirdiği takasta Letonyalı Kristaps Porzingis, New York Knicks
'ten Dallas Mavericks
'e geçti.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, iki takım arasında onaylanan takasın ardından Kristaps Porzingis, Tim Hardaway, Trey Burke ve Courtney Lee Dallas Mavericks'e geçerken, Dennis Smith, DeAndre Jordan, Wesley Matthews ve gelecek sezonlara ait iki adet 1. tur draft hakkı ise New York
Knicks'in oldu.
Dizindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir parkelerden uzak kalan ve takasın en dikkat çeken oyuncusu olan 23 yaşındaki Porzingis, kariyerinde 17,8 sayı ve 7,1 ribaunt ortalaması yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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