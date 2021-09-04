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Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o? - Son Dakika

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

04.09.2021 11:15
Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?, System.String[]

PİJAMAYA BENZİYORİşte bunun son örneklerinden biri de dün gece yapılan Spencer filminin galasında yaşandı.

PİJAMAYA BENZİYOR

İşte bunun son örneklerinden biri de dün gece yapılan Spencer filminin galasında yaşandı. Ölümünün 24'üncü yılında anılan Prenses Diana'nın yaşamının son yıllarını konu alan filmin yıldızı Kristen Stewart, kırmızı halıya pijama benzeri bir kıyafetle çıktı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?
UZUN UZUN POZ VERDİ

Moda devi Chanel'in imzasını taşıyan bu ilginç kıyafet, firmanın 2021 sonbahar- kış koleksiyonundan. Saçı için de kıyafetine uygun bir model seçen Stewart, bu görüntüsüyle büyük ilgi çekti ve kırmızı halıda objektiflere uzun uzun poz verdi.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

HERKES OLABİLDİĞİNCE İDDİALI

Kristen Stewart'ın Diana'yı canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Pablo Larraín oturuyor. Senaryo ise Steven Knight'a ait. Kristen Stewart, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen galalarda ilgi çeken tek ünlü değildi. Gelin son birkaç günde düzenlenen galalara, kırmızı halıda boy gösteren yıldızlara ve kıyafet tercihlerine bir göz atalım.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

BAŞROL DURUŞU

78'inci Venedik Film Festivali'nde galası yapılan filmlerden biri de Dune'du. Filmin yıldızı Zendaya, ten rengi dar kıyafetiyle sade bir şıklık sergiledi.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?
EN İDDİALI ERKEK OYUNCU

Katıldığı film galalarında ilginç kıyafet tercihleriyle dikkat çeken Timothee Chalamet, önemli rollerini Zendaya ile paylaştığı Dune'un kırmızı halısında da geleneği bozmadı. Her zamankinden biraz daha sade ama yine de ışıltılı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

O DA SADELİĞİ SEÇTİ

Fransız model Tina Kunakey, Dune filminin galasında davetlilerden biriydi. Oyuncu Vincent Cassel'in eşi olan Kunakey, galaya yalnız katıldı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

YENİ SEVGİLİSİ EŞLİK ETMEDİ

Festivale yeni sevgilisi Andre Lemmers ile damgasını vuran Adriana Lima, Dune'un galasına yalnız katıldı. Lima,  bu kez ışıltılı bir kıyafet tercih etti.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

İLGİNÇ SEÇİM

Law Roach, bu seçimiyle Dune filminin kırmızı halısında çok ilgi çeken konuklardan biriydi.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?
ONSUZ KIRMIZI HALI OLMAZ

Avrupa'daki film festivallerinin gediklisi Hofit Golan, Dune filminin de gala konukları arasındaydı. Golan, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan kıyafetiyle ilgi çekti.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

GÖSTERİŞLİ SEÇİM

Rebecca Ferguson, Dune filminin galasında kırmızı halıya bu gösterişli kıyafetle çıktı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

IŞILTILI, PIRILTILI

Gelelim The Last Daughter filminin galasına. Filmin başrol oyuncusu Dakota Fanning, kırmızı halıya ışıltılı bir kıyafetle çıktı.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

KARDEŞLERİN RENK UYUMU

The Last Daughter'ın oyuncularından Jake ve Maggie Gyllenhaal kardeşlerin renk uyumu dikkat çekti.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

ÖDÜLLÜ OYUNCU

Aynı filmde rol alan ödüllü oyuncu Olivia Colman, maskulen bir şıklık sergiledi.

Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?
Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o?

Kristen Stewart, Diana Spencer, Chanel, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kristen Stewart sanki yataktan çıkıp gitmiş: Pijama mı o? - Son Dakika Magazin


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