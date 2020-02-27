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Kritik gollerin adamı Skrtel, yine ağları havalandırdı
20 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Sporting Lizbon karşısında 31'inci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Başakşehir'in yıldız oyuncusu Martin Skrtel, kritik gollerine devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 11 lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 kritik gole imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
Süper Ligin 8. haftasında 90+2. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Martin Skrtel, 9. haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti.
LİGDE LİDERLİĞİ GETİRDİ
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87. dakikada oyuna giren Slovak oyuncu, 90. dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi. Yıldız oyuncu son olarak, takımının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon kalesini de havalandırarak, kritik gollerin adamı olduğunu bir kez daha gösterdi.
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