Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa...
6 saat önce
GALATASARAYGalatasaray'da gündem Fatih Terim'in Rizespor karşısındaki kadro tercihinin kalıcı olup olmayacağı. Tecrübeli hoca Sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı mücadelede Belhanda, Feghouli, Nzonzi, Donk ve Mariano gibi isimleri ilk 11'e almamıştı.
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6.11.2019 18:01:00. #1.13#
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