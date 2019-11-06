Son Dakika Haberleri: Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa...
Son Dakika Spor Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa...

Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa...

6 saat önce

GALATASARAYGalatasaray'da gündem Fatih Terim'in Rizespor karşısındaki kadro tercihinin kalıcı olup olmayacağı. Tecrübeli hoca Sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı mücadelede Belhanda, Feghouli, Nzonzi, Donk ve Mariano gibi isimleri ilk 11'e almamıştı.

Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:19 
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