Kritik maç, Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da değil Belgrad'da oynanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kritik maç, Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da değil Belgrad'da oynanıyor - Son Dakika Spor

Kritik maç, Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da değil Belgrad'da oynanıyor

6 saat önce

Avrupa'nın iki numaralı kupası Eurocup'ta ülkemizi temsil eden Darüşşafaka Tekfen, normal şartlar altında bugün İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'ynı ağırlayacaktı.

Kritik maç, Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da değil Belgrad'da oynanıyor, System.String[]

Avrupa'nın iki numaralı kupası Eurocup'ta ülkemizi temsil eden Darüşşafaka Tekfen, normal şartlar altında bugün İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'ynı ağırlayacaktı. Ancak İtalya'da etkisini gösteren Koronavirüs salgını, Türkiye'nin İtalya'ya seyahat kısıtı getirmesine neden oldu ve hâl böyle olunca Virtus Bologna takımı ülkemize bu maç için gelemedi.

Organizasyonun resmî sitesinden geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu’nun son mücadelesinde 4 Mart ‘ta Virtus Bologna'yı ağırlayacağı kritik mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyurulmuştu.

Kazanan ekibin çeyrek finale yükseleceği mücadele, İçişleri Bakanlığı'nın İtalya’daki koronavirüs vakalarının artmasına dair aldığı önlemler sonucunda Türkiye’de oynanamayacak. Bu sabah Darüşşafaka Tekfen’in yaptığı açıklamaya göre mücadele, yarın saat 20:15’te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Belgrad Stark Arena’da oynanacak.

Kulüp sitesinden yapılan tam açıklama şu açıklama şu şekilde: "4 Mart Çarşamba günü Volkswagen Arena’da oynanması planlanan ancak İtalya’daki COVID-19 virüsü salgını sebebiyle ertelenen Darüşşafaka Tekfen - Virtus Segafredo Bologna karşılaşması, 5 Mart Perşembe günü Sırbistan’ın Belgrad şehrinde, TSİ 20:15’te Stark Arena’da oynayacak! Kazananın 7DAYS EuroCup’ta çeyrek finale kalacağı, kaybedenin ise eleneceği bu önemli maç, Sırbistan Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla seyircilere kapalı oynanacak."

Darüşşafaka, Virtus Bologna ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda 83-72 kaybetmişti.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:14 
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