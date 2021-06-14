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Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti - Son Dakika

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

14.06.2021 15:18

Belçika'da merakla beklenen NATO Liderler Zirvesi'ne saatler kaldı. 30 ülke liderinin aile fotoğrafı için bir araya gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ayaküstü ilk temas gerçekleşti. Zirvenin ardından saat 18.00'de Erdoğan ile Biden görüşecek.

Tüm gözlerin çevrildiği NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı. 30 ülkenin lideri aile fotoğrafı için bir araya geldi. Fotoğraf çekimlerinin ardından zirvenin oturumlarla devam edeceği bildirildi.

SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULDU

Koronavirüs salgınından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen zirve kapsamında liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yan yana poz verdi.

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

AYAKÜSTÜ İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden aile fotoğrafının çekilmesinin ardından ayaküstü ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'ın koluna dokunduğu görülüyor.

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

BIDEN KISA BİR AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi için NATO Karargahı'na geldikten sonra Genel Sekreter Jens Stoltenberg'le kısa açıklama yaptı. Avrupa'ya mesaj gönderen Biden, "ABD yanınızdadır." dedi.

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

GÖRÜŞME 1.5 SAAT SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi. Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde 'soykırım' iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve için Belçika'ya uçmadan önce dün havaalanında bir basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda Biden'ın sözde 'soykırım' olayıyla ilgili net konuşan Erdoğan, "Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş, 24 Nisan (Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesi) bizim için çok olumsuzdu. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildi. Türkiye rastgele bir ülke değildir. İnşallah 24 Nisan'ı unutturacak adımlar atarız" sözlerine yer vermişti.

Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti

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Son Dakika Dünya Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti - Son Dakika Dünya


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