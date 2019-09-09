Son Dakika Haberleri: Kritik para politikası toplantısı öncesi Avrupa Merkez Bankası ile ilgili merak edilen 5 soru
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Kritik para politikası toplantısı öncesi Avrupa Merkez Bankası ile ilgili merak edilen 5 soru

39 dakika önce

Euro Bölgesi'nin lokomotifi Alman ekonomisi önündeki resesyon riski, Brexit'ten kaynaklanan belirsizliklerin giderek artması sonucu Avrupa Merkez Bankası'nın kırılgan ekonomiyi canlandırmak için bazın önlemler alacağı tahmin ediliyor

Kritik para politikası toplantısı öncesi Avrupa Merkez Bankası ile ilgili merak edilen 5 soru, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında alacağı kararlar büyük bir merakla bekleniyor.


Euro Bölgesi'nin lokomotifi Alman ekonomisi önündeki resesyon riski, Brexit'ten kaynaklanan belirsizliklerin giderek artması sonucu Avrupa Merkez Bankası'nın kırılgan ekonomiyi canlandırmak için bazın önlemler alacağı tahmin ediliyor.

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Avrupa Merkez Bankası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:00 
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