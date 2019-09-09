Kritik para politikası toplantısı öncesi Avrupa Merkez Bankası ile ilgili merak edilen 5 soru
39 dakika önce
Euro Bölgesi'nin lokomotifi Alman ekonomisi önündeki resesyon riski, Brexit'ten kaynaklanan belirsizliklerin giderek artması sonucu Avrupa Merkez Bankası'nın kırılgan ekonomiyi canlandırmak için bazın önlemler alacağı tahmin ediliyor
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısında alacağı kararlar büyük bir merakla bekleniyor.
Euro Bölgesi'nin lokomotifi Alman ekonomisi önündeki resesyon riski, Brexit'ten kaynaklanan belirsizliklerin giderek artması sonucu Avrupa Merkez Bankası'nın kırılgan ekonomiyi canlandırmak için bazın önlemler alacağı tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:00
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