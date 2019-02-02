Kritik Pm Toplantısı Başladı
1 saat önce
CHP'nin MYK Toplantısı sona erdi.
CHP
'nin MYK
Toplantısı sona erdi. MYK'da belirlenen isimler PM onayına sunulacak. PM'de 100'e yakın belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.
CHP Merkez
Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında gerçekleşti. CHP MYK'da İzmir Buca
'ya Suat Nezir, İstanbul Beyoğlu
'na Alper Taş
, Şişli
'de Muammer Keskin
, Küçükçekmece
'de Kemal Çebi
, Maltepe
'de Ali Kılıç
, Adana Seyhan
'da Akif Kemal Akay
'ın belediye başkanı olarak aday gösterilmesine yönelik karar alındı. Bu isimler PM'nin onayına sunulacak. Kılıçdaroğlu'nun İzmirli Bayraklı
için ise isim önermeyerek yetki talebinde bulunduğu öğrenildi. CHP PM Toplantısı ise bir saat gecikmeli toplandı. PM toplantısında 100'e yakın belediye başkan adayının belirlenmesi bekleniyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:56 Kaynak: İHA
Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
Özhaseki'nin Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ne Yapacağı Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz