Son Dakika Haberleri: Kritik Rusya Ziyareti: Türkiye Kullanmadığı Gazın Parasını Ödemek İstemiyor

Kritik Rusya Ziyareti: Türkiye Kullanmadığı Gazın Parasını Ödemek İstemiyor

2 saat önce

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan bu ziyaretiyle 2019 içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçüncü kez biraraya gelmiş olacak. Erdoğan ve Putin’in baş başa görüşmesinde Suriye’deki siyasi geçiş süreci, s-400 füze savunma sistemiyle ilgili gelişmeler ele alınacak. Bu görüşmede ayrıca bir önemli başlığın Rusya’dan ithal edilen […]The post Kritik Rusya ziyareti: Türkiye kullanmadığı gazın parasını ödemek istemiyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kritik Rusya Ziyareti: Türkiye Kullanmadığı Gazın Parasını Ödemek İstemiyor, System.String[]
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan bu ziyaretiyle 2019 içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçüncü kez biraraya gelmiş olacak. Erdoğan ve Putin'in baş başa görüşmesinde Suriye'deki siyasi geçiş süreci, s-400 füze savunma sistemiyle ilgili gelişmeler ele alınacak.

Bu görüşmede ayrıca bir önemli başlığın Rusya'dan ithal edilen gaz için al ya da öde sınırının düşürülmesi olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin gaz tüketimi bu yıl düşmeye başladı ve elektrik üretiminde kullanılan gaz tüketimi geçtiğimiz yılllara göre önemli oranda azaldı. Barajlardan elde edilen elektriğin gaz tüketimini azaltmada önemli katkısı oldu. Türkiye "al ya da öde" kapsamında kullanmadığı gazın parasını ödemek istemiyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:11 

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya Federasyonu, Sektörel
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