Kritik tarih yıl sonuna ertelendi - Son Dakika

Kritik tarih yıl sonuna ertelendi

13.03.2021 09:48
Kritik tarih yıl sonuna ertelendi, System.String[]

Eczaneler, diş hekimleri, tıp merkezleri, psikologlar, özel muayenehaneler, yaşlı bakım evleri, laboratuvarlar ve diyetisyenler gibi ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleyen işletmelerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt süresi 31 Mart'tan 31 Aralık 2021'e ertelendi.

Eczaneler, diş hekimleri, tıp merkezleri, psikologlar, özel muayenehaneler, yaşlı bakım evleri, laboratuvarlar ve diyetisyenler gibi ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleyen işletmelerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt süresi 31 Mart'tan 31 Aralık 2021'e ertelendi. Bu tarihe kadar sisteme kayıt olmayan veri sorumluları 39 bin TL ile 1 milyon 966 bin TL arasında değişen idari para cezası ödemek durumunda kalacak.

DPC Kişisel Verileri Koruma Danışmanlığı CEO'su Sefa Karcıoğlu, kayıt işlemleri ile atılması gereken adımları şöyle sıraladı: "VERBİS kaydı için büyük ölçekli şirketlerin ardından sıra özel nitelikli veri işleyen grupta. Söz konusu kayıt işlemi oldukça kapsamlı. Kayıt işlemi için, avukatına ve bilgi güvenliği uzmanına danışmadan, kayıt işlemini mali müşavirine yaptırmaya çalışanların kayıt işlemini yapamadıklarını, hukuki ve teknik konuda hatalı bildirimler yaparak, resmi bir kuruma gerçek dışı beyanda bulunduklarına şahit olduk. Kayıt işlemleri mali müşavirlerin işi değil. VERBİS'e yapılan bildirimlerin güncel ve gerçek olması zorunluluğu unutulmamalı. VERBİS kaydı için şifre almak yeterli değil, yüzlerce soruya cevap verebilmek ve doğru kayıt yapabilmek için öncelikle kanunda sayılan idari ve teknik tedbirlerin alınması bir zorunluluk. Bu sebeple profesyonellerden destek almak veri sorumluları açısından çok önemli. İdari tedbirler üç beş evrak, teknik tedbirler de sadece anti virüs ve güvenlik duvarından ibaret değil. İşletmeler, kişiler verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli hallerde ek yazılım ve donanım satın alarak teknik tedbirleri almalı, idari tedbiri almak için maktu dokümanlara itibar etmemeli, kendi işleyişine özel olarak kurgu yaptırmalıdır. Kurul kayıt süresini 9 ay ertelemiş oldu ancak bu işlem oldukça kapsamlı. İşletmeler zaman var deyip hazırlıklarını son günlere bırakmamalı".

Eczacılar, doktorlar, diş hekimleri ve laboratuvarlar dikkat

31 Aralık'a ertelenen düzenlemenin özellikle kişilerin sağlık verilerini işleyen grubu yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Karcıoğlu, "Söz konusu tarihe kadar kayıt yaptırmayan özel nitelikli kişisel verilerden sağlık verisi işleyen grup 39 bin 337 TL'den 1 milyon 966 bin TL'ye kadar idari para cezası ödemek durumunda kalacak. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle 2018 yılından itibaren, onlarca eczacı ve hekime yüzbinlerce liralık idari para cezası uyguladı. Kurul'un cezalarından da anlaşıldığı üzere, teknik ve idari tedbirlerin birlikte alındıktan sonra VERBİS kaydı ve bildirim işlemleri tamamlanmalıdır. Kanunda yer alan diğer idari ve teknik tedbirlerin alınmaması halinde işletmelere ayrıca ceza uygulanacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kritik tarih yıl sonuna ertelendi

Para Cezası, Türk Lirası, 31 Mart, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kritik tarih yıl sonuna ertelendi - Son Dakika


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