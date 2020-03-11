Kritik toplantı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kritik toplantı sürüyor - Son Dakika

Kritik toplantı sürüyor

7 saat önce

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulunuyor.

(İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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