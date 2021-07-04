Kritik toplantı yarın yapılacak! Kabinenin gündeminde Kurban Bayramı tatili var - Son Dakika

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Önümüzdeki hafta imza atmaya geliyor

"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Biden'ı hiç böyle görmediniz! Misafiri hakkındaki gerçeği öğrenince önünde diz çöktü

1 Temmuz'da kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından rahat nefes alan vatandaşın gözü şimdi de Kurban Bayramı tatilinin süresinde olacak. Bu çerçevede yarın toplanacak Kabine toplantısında bayram tatilinin süresi görüşülecek.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen noktanın değerlendirileceği, aşı programının Kovid-19 vaka sayılarına etkisi ve yerli aşı çalışmalarının da görüşüleceği tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK KONULARI

Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.