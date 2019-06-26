Kriz de var fırsat da ekonomiye odaklanalım
1 saat önce
Erken seçim tartışmalarının gündeme gelmemesini isteyen Anadolu İş dünyası temsilcileri, "İktidar veya muhalefet kim seçimi gündeme getirirse vebali boynuna. Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı ve kalıcı adımlar atılmalı" mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:08
Erken seçim tartışmalarının gündeme gelmemesini isteyen Anadolu İş dünyası temsilcileri, "İktidar veya muhalefet kim seçimi gündeme getirirse vebali boynuna. Türkiye
'nin gündemi artık ekonomi olmalı ve kalıcı adımlar atılmalı" mesajını verdi... Hilal Sönmez'in haberi...
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