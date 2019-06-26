Son Dakika Haberleri: Kriz de var fırsat da ekonomiye odaklanalım
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Kriz de var fırsat da ekonomiye odaklanalım

1 saat önce

Erken seçim tartışmalarının gündeme gelmemesini isteyen Anadolu İş dünyası temsilcileri, "İktidar veya muhalefet kim seçimi gündeme getirirse vebali boynuna. Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı ve kalıcı adımlar atılmalı" mesajını verdi.

Kriz de var fırsat da ekonomiye odaklanalım, System.String[]
Erken seçim tartışmalarının gündeme gelmemesini isteyen Anadolu İş dünyası temsilcileri, "İktidar veya muhalefet kim seçimi gündeme getirirse vebali boynuna. Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı ve kalıcı adımlar atılmalı" mesajını verdi... Hilal Sönmez'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:08 
Ekonomi, Ekonomi
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