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Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu - Son Dakika

Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu

04.08.2021 17:02
Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu, System.String[]

TÜRKİYE'nin güneyinde yaşanan orman yangınları fırsatçılara kazanç kapısı olurken, birçok yangın söndürme ekipmanına fahiş zamlar yapıldı.

TÜRKİYE'nin güneyinde yaşanan orman yangınları fırsatçılara kazanç kapısı olurken, birçok yangın söndürme ekipmanına fahiş zamlar yapıldı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu kriz fırsatçılığının cezasının 114 bin lira olduğunu belirtti.

Kriz fırsatçıları yangını bahane ederek eldivenden, maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne son bir haftada fahiş zam yaptı. 40 liraya satılan ısıya dayanıklı yangının eldivenini fiyatı 400 liraya, bazı modellerde 700 liraya kadar ulaştı. 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 lira iken, bugün 740 liraya kadar yükseldi. 28 Temmuz'da 165 lira olan tozlu 6 kilogramlık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 liranın üzerine çıktı.

Yapılan bu zamlarla ilgili de Ticaret Bakanlığı hareket geçti. Bakan Mehmet Muş konuyla ilgili, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır" dedi.

"TİCARET BAKANLIĞI 114 BİN 326 LİRA HER BİR ÜRÜN İÇİN AYRI AYRI CEZA UYGULAYABİLİR"Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını aktararak "Yangın malzemelerinde, yangınla mücadele için kullanılan araç gereçlerde, yangın merhemlerinde fiyat artışı yapılması yasaktır, haksız ticari uygulamadır. Bu konjonktürden istifade ederek haksız kazanç sağlama peşinde olanların yaptığı işler. Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da açıkladı, hepsine ciddi cezalar uygulanacak. Bu noktada tüketicilerin dikkatli olmaları lazım. Ülkemizde 2018 Ağustos'undaki kur dalgalanmasıyla birlikte bir mevzuat daha girdi yürürlüğe. Orada derki; girdi maliyetinde artış olmamasına, döviz kurundaki artıştan etkilenmemesine rağmen ve haklı bir gerekçeye dayanmadan tüketiciye sunulan ürün, ya da hizmet fiyatlarında artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Peki ne olur? Ticaret Bakanlığı 114 bin 326 lira her bir ürün için ayrı ayrı ceza uygulayabilir. Burada Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği mobil uygulama ile yüzbinlerce tüketici Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi gibi tespitler yapıp, anında tespitlerini Ticaret Bakanlığı'na aktarabilirler. Çünkü bu mobil tüketici uygulamasına insanlar ücretsiz olarak cep telefonlarından şikayetlerini anında ilgili bakanlığa aktarma imkanına sahip oldular" dedi.

"TÜKETİCİ VE ARADAKİ FAHİŞ FARKIN KENDİSİNE İADESİNE KARAR VERİLMESİNİ SAĞLAYABİLİR"Ağaoğlu, tüketicilerin fiyat artışlarından doğan farkları geri alabileceklerini belirterek, "Tüketici bilinçlendi, tüketici tecrübelendi, tüketicilerden bana buraya şikayetler geliyor. Burada açıkça 'yangın malzemelerindeki fiyat artışlarından haberiniz var mı?' diye tüketici bildiriyor. Ben 50 liralık eldivenin 140 lira olduğunu nereden bildim, oradan geliyor şikayetler. İnternet ortamında bunları bildirirse fahiş fiyatlı ürünlerin daha önceki fiyatını Ticaret Bakanlığı o firmadan alır. Faturalarını, belgelerini muhasebe kayıtlarına girer ve der ki 'sen geçen hafta bunu 44 liraya satmışsın, bu hafta neden 150 lira etiket koydun, bak bana görseli geldi' der ve ceza uygular, böylelikle fırsatçıların yaptıkları yanlarına kar kalmamış olur, diğer taraftan da o tüketici Hazine'ye kaynak sağlanmasına katkı vermiş olur. Çünkü 114 bin 326 lira ceza her bir ürün bazında uygulanacağı için 10 üründe yapıldığı zaman bu rakam milyonun üzerine çıkıyor. Ayrıca tüketici, geçen hafta 50 lira olan yangınla mücadele ile ilgili bir ürün, bir yanmaz giysi, bot, eldiven, yanık merhemi gibi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışını belgelemek suretiyle hiçbir zahmete katlanmadan ve masrafa girmeden, internet üzerinde Ticaret Bakanlığı'nın Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sistemini kullanarak, tüketici hakem heyetine şikayet eder ve aradaki fahiş farkın kendisine iadesine karar verilmesini sağlayabilir. Bu karar mahkeme kararı hükmündedir. Satıcı buna uymadığı takdirde tüketici adliyelerdeki icra dairesi kanalıyla cebri tahsil isteyebilir. Yani devlet eliyle o farkı kendisinden alır." diye konuştu.

Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu
Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu

Orman Yangınları, Mehmet Muş, Ticaret, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kriz fırsatçılarının yeni rotası yangın söndürme ekipmanları oldu - Son Dakika


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