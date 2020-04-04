Kriz geçiren şahsa, polis yardım etti - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sinir hastası olduğu öğrenilen E.Y sinir krizi geçirerek dolmuş durağına yığıldı.



Olay, İlçeye bağlı Atatürk mahallesinde meydana geldi kriz geçirdiğini gören polis ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kafası yere çarpmasın diye uğraşan polis ekipleri olay yerine ambulansla gelene kadar şahsı yere düşmesin diye tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa aldı.



Sağlık ekipleri müdahaleden sonra şahıs kendine gelerek ambulanstan inerek durakta oturdu polis evine götürmek için ikna etmeye çalıştı. - HATAY