Son Dakika Haberleri: Kriz Geçiren Yaşlı Adama Otomobilde Yapılan Kalp Masajı Güvenlik Kamerasında

Kriz Geçiren Yaşlı Adama Otomobilde Yapılan Kalp Masajı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama aile sağlığı merkezi doktorlarınca otomobili içinde yapılan kalp masajı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kriz Geçiren Yaşlı Adama Otomobilde Yapılan Kalp Masajı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Tokat'ın Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama aile sağlığı merkezi doktorlarınca otomobili içinde yapılan kalp masajı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, aracının direksiyonunda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Abdullah Altun'a yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan doktorlar kalp masajı yaptı.

İlk müdahalesi araç içinde gerçekleştirilen Abdullah Altun daha sonra olay yerine gelen ambulansa taşındı.

Doktorların ambulans içinde devam eden müdahalesiyle tekrar kalbi çalışan Altun'un, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

-Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Kalp krizi geçiren Abdullah Altun'a doktorların otomobil içindeki müdahalesi çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Altun'un otomobilinin aile sağlığı merkezi önünde durdurduğu görülüyor. O esnada yaya geçidinden gelen bir kişi Abdullah Altun'un aracında kalp krizi geçirdiğini fark ederek durumu aile sağlığı merkezine bildiriyor. Merkez doktorları hemen aracın yanına gelerek ilk müdahaleyi burada yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Abdullah Altun, Tokat, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Model Gönlünü Aleyna Tilki'ye Kaptırdı AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıf Üniversitelerine Uyarı İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:46:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kriz Geçiren Yaşlı Adama Otomobilde Yapılan Kalp Masajı Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]