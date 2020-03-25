Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı - Son Dakika

Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Kriz Merkezinde, evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için gıda ve eczane kodlu olmak üzere iki yeni hat açıldı, dezenfekte işlemleri için de yeni bir...

Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Kriz Merkezinde, evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için gıda ve eczane kodlu olmak üzere iki yeni hat açıldı, dezenfekte işlemleri için de yeni bir hat oluşturuldu.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde il genelinde ilçe belediyeleri ile koordineli ve etkin mücadele yürütebilmek adına 16 Mart'ta kurulan Kriz Merkezi, evden çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Kriz Merkezi biriminde gıda (yemek yardımı) ve eczane (ilaç yardımı) olarak 2 yeni hat daha oluşturuldu. 65 yaş üstü hastaların ihtiyaçlarını iletmeleri halinde, istedikleri eczaneden raporlu ilaçları alınıp kendilerine ulaştırılacak veya talep doğrultusunda yemek yardımı yapılacak.


Evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar 0324 533 37 21 numaralı Kriz Merkezini arayarak aşhane ve gıda yardımları için 1'i, eczane ilaç işlemleri için 2'yi tuşlayarak destek alabilecek. Dezenfekte işlemleri için ise aynı numaradan 3'ün tuşlanması yeterli olacak.


Bir haftada 702 çağrı geldi


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 ilaçlama personeli, 8 çağrı karşılama personeli, 3 sorumlu doktor, 1 ilçe koordinasyon ve dokümantasyon sorumlusu, 1 ilaçlama ekip sorumlusu, 1 dezenfeksiyon plan sorumlusu, 2 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 2 şoför ile gece-gündüz çalışan Kriz Merkezi, bir haftalık süre içerisinde 702 çağrı kaydı alarak, gerekli yönlendirmeler ve dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladı.


Bu çağrılardan 127'sine Büyükşehir Belediyesi, 135'ine ise ilçe belediyeleri aracılığıyla dezenfekte işlemi yapılması için gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kriz Merkezinde yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlama talepleri karşılanmıyor. Vatandaşların virüs, virüse karşı korunma yöntemleri, dezenfekte ve kişisel temizlikte dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda bilgilendirmeler de yapılıyor. Gelen 702 çağrının 340'ı vatandaşların bilgi alma amaçlı yaptığı çağrılardan oluştu. Kriz Merkezine ulaşan vatandaşlar, çağrı karşılama personeli tarafından evlerine veya iş yerlerine nasıl dezenfekte işlemi yapmaları ve kişisel temizlikleri ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi konularda bilgilendirildi.


Bir hafta içerisinde 2 bin 317 alan dezenfekte edildi


Gelen çağrıların yanı sıra Kriz Merkezi ekibi tarafından hazırlanan plan ve program dahilinde 16- 22 Mart tarihleri arasında bin 333 iş yeri dezenfekte edildi. Merkez dışındaki 9 ilçede ise ilçe müdürlükleri koordinasyonunda 21 ekip, toplam 72 personel tarafından 744 litre dezenfektan kullanılarak 984 kamu kurum ve ortak kullanım noktası steril hale getirildi. Kriz Merkezine gelen çağrılar ve ilçelerde yapılan çalışmalarla birlikte toplam 2 bin 317 alan dezenfekte edildi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]