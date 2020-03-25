Kriz Merkezinde 65 yaş üstü vatandaşlara gıda ve ilaç yardımı için yeni hat açıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Kriz Merkezinde, evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için gıda ve eczane kodlu olmak üzere iki yeni hat açıldı, dezenfekte işlemleri için de yeni bir hat oluşturuldu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde il genelinde ilçe belediyeleri ile koordineli ve etkin mücadele yürütebilmek adına 16 Mart'ta kurulan Kriz Merkezi, evden çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Kriz Merkezi biriminde gıda (yemek yardımı) ve eczane (ilaç yardımı) olarak 2 yeni hat daha oluşturuldu. 65 yaş üstü hastaların ihtiyaçlarını iletmeleri halinde, istedikleri eczaneden raporlu ilaçları alınıp kendilerine ulaştırılacak veya talep doğrultusunda yemek yardımı yapılacak.



Evden çıkamayan yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar 0324 533 37 21 numaralı Kriz Merkezini arayarak aşhane ve gıda yardımları için 1'i, eczane ilaç işlemleri için 2'yi tuşlayarak destek alabilecek. Dezenfekte işlemleri için ise aynı numaradan 3'ün tuşlanması yeterli olacak.



Bir haftada 702 çağrı geldi



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 ilaçlama personeli, 8 çağrı karşılama personeli, 3 sorumlu doktor, 1 ilçe koordinasyon ve dokümantasyon sorumlusu, 1 ilaçlama ekip sorumlusu, 1 dezenfeksiyon plan sorumlusu, 2 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 2 şoför ile gece-gündüz çalışan Kriz Merkezi, bir haftalık süre içerisinde 702 çağrı kaydı alarak, gerekli yönlendirmeler ve dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağladı.



Bu çağrılardan 127'sine Büyükşehir Belediyesi, 135'ine ise ilçe belediyeleri aracılığıyla dezenfekte işlemi yapılması için gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kriz Merkezinde yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlama talepleri karşılanmıyor. Vatandaşların virüs, virüse karşı korunma yöntemleri, dezenfekte ve kişisel temizlikte dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda bilgilendirmeler de yapılıyor. Gelen 702 çağrının 340'ı vatandaşların bilgi alma amaçlı yaptığı çağrılardan oluştu. Kriz Merkezine ulaşan vatandaşlar, çağrı karşılama personeli tarafından evlerine veya iş yerlerine nasıl dezenfekte işlemi yapmaları ve kişisel temizlikleri ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi konularda bilgilendirildi.



Bir hafta içerisinde 2 bin 317 alan dezenfekte edildi



Gelen çağrıların yanı sıra Kriz Merkezi ekibi tarafından hazırlanan plan ve program dahilinde 16- 22 Mart tarihleri arasında bin 333 iş yeri dezenfekte edildi. Merkez dışındaki 9 ilçede ise ilçe müdürlükleri koordinasyonunda 21 ekip, toplam 72 personel tarafından 744 litre dezenfektan kullanılarak 984 kamu kurum ve ortak kullanım noktası steril hale getirildi. Kriz Merkezine gelen çağrılar ve ilçelerde yapılan çalışmalarla birlikte toplam 2 bin 317 alan dezenfekte edildi. - MERSİN