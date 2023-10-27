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Öğrenciler eylem için sokağa indi, emniyet müdürü tavrıyla takdir topladı - Son Dakika

Öğrenciler eylem için sokağa indi, emniyet müdürü tavrıyla takdir topladı

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:13

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Aydın'da KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasının ardından meydanlara inen üniversite öğrencileri için ''yolların açılması'' ve ''müdahale edilmemesi'' talimatını verdi. Bununla da yetinmeyen Arıcı, çevik kuvvet otobüsleriyle öğrencileri yurtlarına gönderdi.

Aydın'da dün, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ülke genelinde yurtlarda kalan öğrenciler protestolara başladı. Çanakkale'de ise eylem yapan öğrenciler, Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın talimatıyla polis müdahalesi olmadan sloganlarını attı. Görüntülerde Arıcı'nın talimatıyla eylem yapan öğrencilerin polis otobüsleriyle yurtlarına geri götürüldüğü görülüyor.

Kriz nasıl yönetilir işte ispatı! Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı

"SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK"

Dün Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan kaza sonrasında Zeren Ertaş isimli bir öğrenci asansörde hayatını kaybetti. Kahreden ölüm tüm Türkiye'yi yıkarken, KYK yurtlarındaki öğrenciler ise dün gece farklı kentlerde eylem yaptı. Çanakkale'de de çeşitli yurtlarda kalan öğrenciler birleşerek "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.

Kriz nasıl yönetilir işte ispatı! Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN POLİSLERE TALİMAT

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı ise polis ekiplerine, üniversite öğrencileri için yolların açılması ve müdahale edilmemesi talimatını verdi. Selim Arıcı ayrıca eylem sonrasında da çevik kuvvet otobüsleriyle öğrencileri yurtlarına gönderdi.

Kriz nasıl yönetilir işte ispatı! Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı
Zeren Ertaş

Çanakkale, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler eylem için sokağa indi, emniyet müdürü tavrıyla takdir topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenciler eylem için sokağa indi, emniyet müdürü tavrıyla takdir topladı - Son Dakika
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