Krizde İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
16 dakika önce
Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Obeya İnsan Kaynakları Kurucusu Berna Ülkü, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Krizde insan kaynakları yönetimi noktasında kurumlara tavsiyelerde bulunan Berna Ülkü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kurumların en temel sorunlarından bir tanesi de krizde insan kaynakları yönetimi konusu. Bununla ilgili hem kurumlar hem de işini kaybeden bireyler için de zor bir durum. Ancak kurumlar insan kaynaklarını doğru bir şekilde yöneterek hedeflerine emin adımlar ile ilerlediklerinde karşılarına her zaman pozitif sonuçlar çıkacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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