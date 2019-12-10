Son Dakika Haberleri: Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi
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Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi

6 saat önce

Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl ay önce başlayan ambargo krizinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ziversine Katar'dan bir yetkili katıldı. Körfez krizinin başladığı günden bu yana düzenlenen en kısa zirvede, Katar ambargosu konusuna değinilmedi

Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi, System.String[]

Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl önce başlayan ambargo krizinden sonra düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine ilk kez Katar'dan bir yetkili katıldı.


Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen kısa zirvede Katar ambargosu konusuna hiç değinilmedi.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:31 
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