Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi

Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl önce başlayan ambargo krizinden sonra düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine ilk kez Katar'dan bir yetkili katıldı.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen kısa zirvede Katar ambargosu konusuna hiç değinilmedi.