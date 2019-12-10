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Krizden bu yana Katar'ın ilk kez katıldığı KİK zirvesinde 'ambargo konusuna' değinilmedi
6 saat önce
Körfez ülkeleri ile Katar arasında 2,5 yıl ay önce başlayan ambargo krizinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ziversine Katar'dan bir yetkili katıldı.
Körfez krizinin başladığı günden bu yana düzenlenen en kısa zirvede, Katar ambargosu konusuna değinilmedi
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:31
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