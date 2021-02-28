"Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri" sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

"Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri" sempozyumu düzenlendi

28.02.2021 12:14

Antalya Tarım Konseyi tarafından, "Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri" konulu sempozyum düzenlendi.

Antalya Tarım Konseyi tarafından, "Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri" konulu sempozyum düzenlendi.

Antalya Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte konuşan BM Gıda ve Tarım Örgütü Ekonomi ve Yatırım Danışmanı Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Karapınar, BM'nin çölleşmeyle mücadele çerçevesinde yaptığı bir çalışmada, salgın sonrasında tarım sektörünün sosyo-ekonomik değişiminin ele alındığını bildirdi.

Kovid-19'un temel nedenlerinden birinin insan doğa ilişkisi olduğuna dikkati çeken Karapınar, şunları kaydetti:

"1940'lardan 2004'lere kadar 335 yeni hastalık ortaya çıktı. Bunun yüzde 60'dan fazlası hayvandan insana bulaştı. İnsan doğayı tahrip ederek kendi amaçları için dönüştürmüş. İnsan doğaya girdikçe yaban hayatıyla etkileşimi artıyor. Bu da salgın hastalıkların bulaşma riskini artırıyor. Son dönemde ortaya çıkan Sars, Mers, Kovid gibi hastalıklar hayvandan insana bulaşan hastalıklardır. Doğayı tahrip ettikçe daha büyük hastalık ve felaketlerle karşı karşıyayız. 2050'lerde insan eli değmemiş toprağın oranı yüzde 10'a kadar inecek. Demek ki Kovid gibi hastalıklara daha fazla maruz kalacağız. Bir sonraki hastalık bundan daha yoğun ve riskli bir hastalık olarak karşımızsa çıkabilir."

Kovid-19 nedeniyle 100 milyondan fazla insanın gıda krizi yaşamaya başladığını dile getiren Karapınar, krizin çözümünün yeşil paketlerde olduğunu, AB'nin krizin çözümü için yeşil kalkınma paketine 1,8 trilyon avroluk bütçe ayırdığını, gelişmekte olan ülkelerin de kendi yeşil paketlerini açıkladığını vurguladı.

Yenilenebilir enerjiden, sulamaya, ürün deseninden, dönemsel olarak üretilecek ürünlere, gübre stratejisinden ilaçlamaya kadar birçok alanda önlem alınabileceğini belirten Karapınar, uyum sağlayan çiftçinin sağlamayanlara göre yüzde 20-25 verim artışı yaşayacağını aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz da dünyanın küresel ısınma gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Türkiye'yi ciddi bir kuraklığın beklediğini kaydeden Kurnaz, Antalya'nın kuzey batı kesimlerinde hafif kuraklık yaşanabileceğini aktardı.

Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri sempozyumu düzenlendi
Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri sempozyumu düzenlendi
Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri sempozyumu düzenlendi
Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri sempozyumu düzenlendi

Yatırım, Türkiye, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Antalya Tarımında İklim Değişikliği ve Tarımsal Ticarete Etkileri' sempozyumu düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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