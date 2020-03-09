Krizsavar Muğlaspor - Son Dakika
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Krizsavar Muğlaspor

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotları yapıp 2 hafta önce Osmaniyespor maçında santradan sonra 1 dakika hareketsiz durarak protesto gerçekleştirdiği, henüz geçen hafta yönetimden 3 ismin istifa ettiği Muğlaspor, tüm sıkıntılara rağmen adını...

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta, paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotları yapıp 2 hafta önce Osmaniyespor maçında santradan sonra 1 dakika hareketsiz durarak protesto gerçekleştirdiği, henüz geçen hafta yönetimden 3 ismin istifa ettiği Muğlaspor, tüm sıkıntılara rağmen adını Play-Off'a yazdırdı. Ligde en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor'u da evinde 2-0 yenen yeşil-beyazlı ekip, 41 puanla Play-Off hattını yakaladı. Muğlaspor, sezonun ikinci yarısında çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alıp yalnız 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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