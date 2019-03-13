Son Dakika Haberleri: Krom Madeninde Gerçeği Aratmayan Tatbikat

Krom Madeninde Gerçeği Aratmayan Tatbikat

1 saat önce

BURSA'da madencilerin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Krom Madeninde Gerçeği Aratmayan Tatbikat, System.String[]
BURSA'da madencilerin tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir krom madeninde iş güvenliği eğitimi alan 11 maden işçisi, olası  göçük olayına karşı tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği 11 işçi, yerin 140 metre altına asansör ile inerek yaralıları tekrar yukarı çıkardı. Yaralıları 112 ekiplerine teslim eden işçiler, diğer mesai arkadaşlarına oksijen tüpü kullanımı ve ilkyardım konuları hakkında da bilgi verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Harmancık, Bursa, Güncel
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