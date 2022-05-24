Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
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Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı

24.05.2022 22:58
Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kalırken, işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kalırken, işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Jandarma, Denizli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Krom madeninde göçük: 1 işçi mahsur kaldı - Son Dakika


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