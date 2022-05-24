Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
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Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı

24.05.2022 23:20
Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Acıpayam ilçesinin Karaismailler mahallesindeki bir krom madeninde saat 21.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTIN HAYATINI KAYBETTİ

2 vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden 40 yaşındaki Ali Rıza Kut, göçük altında kaldı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmaya rağmen hayatını kaybeden işçinin cenazesinin göçük altından çıkarılması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Rıza Kut isimli çalışana ulaşılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vatandaşımız kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meydana gelen olayda başkaca yaralanan veya vefat eden vatandaşımız bulunmamaktadır. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturmaya başlanmıştır. Merhum maden çalışanımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabırlar dileriz" denildi

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Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2) Denizli'de krom madeninde göçük: 1 işçi öldü (2) Göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti Göçük altında kalan madenci hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı - Son Dakika


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