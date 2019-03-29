Kromaş, 5 milyon euroluk yatırımla yeni tesis kuruyor

Mermer sektörüne yönelik mermer plakaları eskitme makine ve prosesleri, mozaik eskitme ile kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemleri konusunda hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor.

Mermer sektörüne yönelik mermer plakaları eskitme makine ve prosesleri, mozaik eskitme ile kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemleri konusunda hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor.

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