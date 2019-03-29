Son Dakika Haberleri: Kromaş, 5 milyon euroluk yatırımla yeni tesis kuruyor

Kromaş, 5 milyon euroluk yatırımla yeni tesis kuruyor

2 saat önce

Mermer sektörüne yönelik mermer plakaları eskitme makine ve prosesleri, mozaik eskitme ile kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemleri konusunda hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor.

Kromaş, 5 milyon euroluk yatırımla yeni tesis kuruyor, System.String[]
Mermer sektörüne yönelik mermer plakaları eskitme makine ve prosesleri, mozaik eskitme ile kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemleri konusunda hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:27 

Ekonomi
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