Kromaş, 5 milyon euroluk yatırımla yeni tesis kuruyor
2 saat önce
Mermer sektörüne yönelik mermer plakaları eskitme makine ve prosesleri, mozaik eskitme ile kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemleri konusunda hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor.
Mermer sektörüne yönelik mermer plakaları eskitme makine ve prosesleri, mozaik eskitme ile kırık ve değerli taş şekillendirmenin yanı sıra parlatma işlemleri konusunda hizmet veren Kromaş, yüksek kapasiteli makineler üretiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:27
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