Kromozom Saymayan Dostlar" Buluşacak

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
, 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, "Farklılıklarımızla Yaşıyoruz Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi" kapsamında, "Kromozom Saymayan Dostlar" temasıyla etkinlik düzenleyecek.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yarın saat 11.30'da Avcılar Borusan
Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek.
"Kromozom Saymayan Dostlar" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, yaklaşık 30 beetle araç, Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık Ortaokulu'nun bahçesinde toplanarak, balon ve resimlerle süslenecek. Sonrasında down sendromlu çocuklar, öğretmeni veya velisi refakatinde araçlara binecek.
Araçlar, Gümüşpala
alt geçitten Reşit Paşa Caddesi boyunca konvoy halinde geçecek ve E-5'e bağlanarak okul bahçesine geri dönecek.
Ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan broşürler misafirlere dağıtılacak ve okul bahçesinde, yaklaşık 200 balon uçurulacak.
Etkinlik sonrası Avcılar'da özel eğitime devam bütün öğrenciler, müzisyen Emre Sertkaya'nın konserine katılacak.
"İnsan, yaşadıkça öğrenci olur"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün, down sendromlu bireyler hakkında toplumsal bilinç oluşturulması yönünde önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Yazıcı, Birleşmiş Milletler
'in 10 Kasım
2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanıdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İç evlerimizin pencerelerinin birer birer açıldığı 21 Mart, down sendromlu çocuklarımız için çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu bir gün olması bakımından oldukça değerli ve önemli bir gündür. Unutmayalım ki insan, yaşadıkça öğrenci olur. Yeni okullara, yeni yolculuklara ve yeni hayatlara yol açarak öğrenimini devam ettirir."