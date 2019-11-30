Son Dakika Haberleri: Kron, İzmir'de Ar-Ge merkezi hizmete açtı
Son Dakika Güncel Kron, İzmir'de Ar-Ge merkezi hizmete açtı - Son Dakika

Kron, İzmir'de Ar-Ge merkezi hizmete açtı

6 saat önce

Siber güvenlik alanında yüksek teknoloji hizmeti sunan Kron, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de Ar-Ge merkezi açtı.

Kron, İzmir'de Ar-Ge merkezi hizmete açtı, System.String[]

Siber güvenlik alanında yüksek teknoloji hizmeti sunan Kron, İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de Ar-Ge merkezi açtı.

Yüksek teknoloji çözümleriyle başta telekomünikasyon olmak üzere, finans, enerji ve sağlık sektöründeki kurumların operasyonel verimlilik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan Kron, İzmir'de açtığı yeni AR-GE Merkezi ile büyümeye devam ediyor.

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, Konak ilçesindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'i cazibe merkezi olarak gördüklerini belirtti.

Büyüyen ekibe yetenekli takım arkadaşları kazandırmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Yenel, "Kron olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren Türkiye'nin yazılım ve yüksek teknoloji alanındaki gelişmesine katkı sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik." dedi.

Yenel, ayrıca, İzmir'de oluşturacakları çözümleri, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başta telekomünikasyon olmak üzere finans, enerji ve sağlık sektöründe kurumlara operasyonel verimlilik ve siber güvenlik hizmeti sunan Kron, Türkiye'deki ofislerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu şirket Ironsphere ile yurt dışında satış pazarlama ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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