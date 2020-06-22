Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi - Son Dakika

Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi

Yetkili Hesap Erişim Güvenliği (PAM) alanında Türkiye'nin "lider" ve "tek" yerli teknoloji üreticisi olan Kron, siber güvenlik alanında önde gelen araştırma otoritelerden KuppingerCole analiz şirketi tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi.

Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi, System.String[]

Yetkili Hesap Erişim Güvenliği (PAM) alanında Türkiye'nin "lider" ve "tek" yerli teknoloji üreticisi olan Kron, siber güvenlik alanında önde gelen araştırma otoritelerden KuppingerCole analiz şirketi tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, KuppingerCole analiz uzmanlarının her yıl ürün, pazar, inovasyon ve genel liderlik düzlemlerinde yaptığı incelemeler sonucunda oluşturduğu "Liderlik Pusulası: Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi" raporu, bu yıl da küresel ölçekte değerlendirmeye alınan 24 şirketin incelenmesiyle tamamlandı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde Türkiye'nin lider yetkili hesap erişim güvenliği üreticisi Kron, araştırmada yer alan tek Türk şirketi olarak inovasyonda lider markalar arasına adını yazdırdı.

Dünya çapındaki satış gücü, Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme alanlarındaki başarısıyla adından söz ettiren Kron, önceki yıllara oranla büyük bir sıçrama göstererek "Genel Liderler" sıralamasında dünya çapındaki "İlk 10 Yetkili Hesap Erişim Güvenliği" üreticisi arasında yerini aldı.

Yüksek teknoloji altyapısına sahip Yetkili Hesap Erişim Güvenliği ürünleriyle "Ürün Liderleri", kesintisiz şekilde sürdürdüğü Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarıyla "Yenilikçi Liderler" ve global bir teknoloji sağlayıcısı olarak dünya çapında satış yapabilme yeteneğiyle "Pazar Liderleri" kategorisinde lider şirketler arasında gösterilen Kron, dünyanın büyük teknoloji şirketleri arasında yer alarak küresel pazardaki başarısını sergiledi.

"İlk 5 firmadan birisi olmayı hedefliyoruz"

KuppingerCole tarafından yapılan analizler doğrultusunda 2025'e gelindiğinde dünya çapında 40 farklı şirketin bu pazarda faaliyet göstermesi beklenirken, veri güvenliği, siber suçlar ve dijital dönüşüm gibi bazı önemli gelişmelerin yeni oyuncuların piyasaya girmesine sebep olacağı paylaşılıyor.

Bu anlamda siber güvenlik sektörünün en hızlı büyüme gösteren alanının yetkili hesap erişim güvenliği pazarı olduğu belirtilen raporda paylaşılan bilgiye göre, pazarın 2025'te 5,4 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, şunları kaydetti:

"Dijital servislerin gelişmesi daha güvenli bir dijital dünya ile mümkün. Siber güvenliğe katkı sağlamak bizi heyecanlandırıyor. 2019'da yüzde 74 artırdığımız Ar-Ge faaliyetlerimizle Türkiye'de ve dünyada rekabet gücü en üst seviyelerde olan teknolojiler üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda çalışmalarımıza hız verirken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde global PAM üreticileri arasında ilk 5 firmadan birisi olmayı hedefliyoruz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kron, KuppingerCole tarafından dünyanın lider markaları arasında gösterildi - Son Dakika Ekonomi

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