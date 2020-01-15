Kron, "Teknoloji Fast 50" ödülünü ikinci kez aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kron, 'Teknoloji Fast 50' ödülünü ikinci kez aldı - Son Dakika Ekonomi

Kron, "Teknoloji Fast 50" ödülünü ikinci kez aldı

6 saat önce

Başta telekom, finans, enerji olmak üzere tüm diğer sektörlerdeki güvenlik, verimlilik ve altyapı yönetim ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip yazılım ürünleri ve çözümleri sunan Kron, Deloitte Teknoloji Fast 50 programı kapsamında ödüllendirildi.

Kron,

Başta telekom, finans, enerji olmak üzere tüm diğer sektörlerdeki güvenlik, verimlilik ve altyapı yönetim ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip yazılım ürünleri ve çözümleri sunan Kron, Deloitte Teknoloji Fast 50 programı kapsamında ödüllendirildi.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, 2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı, bu yıl da Teknoloji Fast 50 ödüllerini sahipleri ile buluşturdu.


Değerlendirme ölçütüne göre, 2018 yılında müşteri sayısını yüzde 33 artırarak ihracat gelirlerinde döviz bazında yüzde 250 artış sağlayan Kron, Türkiye'nin en hızlı ve istikrarlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı ödül programında, Deloitte Teknoloji Fast 50 ödülünün ikinci kez sahibi oldu.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, şunları kaydetti:


"Türkiye ve global arenada büyümeye devam ederken, geliştirdiğimiz siber güvenlik ürünleriyle dünya çapında pek çok kurumsal şirket tarafından tercih edilen bir marka haline gelmek bizi mutlu ediyor. Bu başarının Deloitte Teknoloji Fast 50 gibi bir ödül ile tescillenmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Kron olarak bundan sonra da başarılı işlere imza atacağımıza inancım tam."

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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